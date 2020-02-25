Bhilai запускает новый сталеплавильный комплекс

На металлургическом комбинате Bhilai Steel Plant индийской государственной компании Steel Authority of India Limited (SAIL) состоялся запуск доменной печи № 3.

Ввод в строй новой домны позволит запустить в работу недавно построенный третий конвертер и тем самым довести производительность конвертерного цеха до 4 млн. т в год.

На комбинате Bhilai действуют также две МНЛЗ для производства квадратной заготовки и одна блюмовая МНЛЗ, выпускающая полуфабрикаты для рельсобалочного стана, на котором изготовляются рельсы длиной до 130 м.



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