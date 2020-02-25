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Прорыв дамбы в Бразилии оставил Vale без прибыли в 2019 году

25.02.20 12:00
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Бразильский горнодобывающий концерн Vale SA завершил четвертый квартал с убытком из-за списания инвестиций в рудники в Новой Каледонии и Мозамбике и расходов, связанных с прорывом дамбы в Бразилии в начале прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 1,56 млрд долл против чистой прибыли в 3,79 млрд долл за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационнных выплат (EBITDA) сократилась до 3,54 млрд долл по сравнению с 4,47 млрд долл годом ранее.

В то же время выручка увеличилась до 9,96 млрд долл по сравнению с 9,81 млрд долл в четвертом квартале 2018 года. Vale сообщила в ноябре, что анализирует операции на никелевом руднике в Новой Каледонии. Компания списала 2,5 млрд долл в четвертом квартале в связи с проектом, сославшись на проблемы в течение 2019 года, главным образом связанные с производством и обработкой.

Также Vale списала 1,7 млрд долл в связи с проектом угольной шахты в Мозамбике, а также зафиксировала расходы в размере 1,14 млрд долл в связи с прорывом дамбы на руднике Corrego do Feijao в бразильском штате Минас-Жерайс.

Vale отчиталась о производстве желруды и окатышей в объеме 312,5 млн метрических тонн. Показатель превысил верхнюю границу прогноза компании в диапазоне от 307 млн до 312 млн метрических тонн.

В текущем году Vale ожидает произвести 340-355 млн метрических тонн.

Vale является крупнейшим в мире производителем железной руды и никеля. Компания была создана в 1942 году и приватизирована в 1997 году. Она работает почти в 30 странах в Северной и Южной Америке, Африке, Евразии и Австралии, занимается добычей железной руды, марганца, меди, урана, угля, никеля, бокситов, алмазов, а также фосфатов и калия. Акционерами Vale являются, в частности, Previ (пенсионный фонд госбанка Banco do Brasil SA), Bradespar SA, Mitsui & Co. и Grupo Opportunity, а также правительство Бразилии.

МинПром

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