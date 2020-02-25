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Cегодня УЗ проведет свой первый голландский аукцион

25.02.20 11:20
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Сегодня, 25 февраля", АО "Укрзализныця" проведет первый в своей практике "голландский аукцион" при распределении грузовых вагонов через систему ProZorro.Продажи. Об этом сообщает пресс-служба Укрализныци".

"На аукцион будут выставлены полувагоны и зерновозы. В частности, будут выставлены 6 маршрутов и 400 зерновозов отдельно, 3 маршрута полувагонов и 200 полувагонов", - проинформировал директор по развитию бизнеса АО УЗ Андрей Рязанцев.

Напомним, в ходе "голландского аукциона" цена за пользование вагонами может не только увеличиваться, но и уменьшаться. Такое решение было принято правлением компании, чтобы оперативно реагировать на колебания рынка и спроса. Условием применения снижения стоимости цены является обязательное проведение всех торгов исключительно через ProZorro.Продажи.

По словам Андрея Рязанцева, такие аукционы выгодно отличаются от традиционных тем, что с момента объявления аукциона до полного подведения его итогов проходит один день.

"Например, если сегодня даем объявление, то завтра к концу дня имеем результаты. Рынку это даст большую оперативность в обеспечении собственных перевозок подвижным составом "Укрзализныци", а также обеспечит максимально гибкое ценообразование. При этом мы не ограничиваем круг участников, и каждый, у кого есть подписанный договор с "Укрзализныцей", имеет возможность принять участие и воспользоваться новой услугой", - добавил он.

А.Рязанцев также сообщил, что в течение текущей недели в УЗ будут проведены встречи с представителями профильных ассоциаций и участниками рынка для обсуждения нового продукта ж/д компании.

Напомним, в январе этого года УЗ планировала реализовать через систему ProZorro продажи услуг по перевозке грузов в 30 тыс. грузовых вагонов. Позже стало известно, что в прошлом месяце "Укрзализныця" объявила 72 электронных аукциона по аренде имущества железной дороги на площадках ProZorro. Из общего количества объявленных в январе аукционов 9 завершились с определением победителя.

МинПром

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