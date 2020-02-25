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На рынке алюминия зафиксирован избыток

25.02.20 11:11 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным World Bureau of Metal Statistics, в 2019 г. глобальное производство первичного алюминия составило 62,96 млн. т, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Из них 35,04 млн. т пришлось на Китай.

Мировое потребление алюминия тем временем сократилось на 1,6% по сравнению с 2018 г. до 62,27 млн. т. Снижение спроса в Китае составило 0,8%. Китайский нетто-экспорт необработанного алюминия и полуфабрикатов оценивается примерно в 5,1 млн. т, что примерно соответствует показателю годичной давности.

Таким образом, рынок завершил прошлый год с избытком предложения в 685 тыс. т или около 1,1%. В 2018 г. данный показатель равнялся 118 тыс. т, т.е. рынок был практически сбалансированным.

По данным WBMS, помимо Китая, производство алюминия сократили на 0,7% страны Евросоюза. Потребление металла в регионе так же уменьшилось на 315 тыс. т по сравнению с 2018 г.


МинПром

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