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Цена на газ для населения упала до четырехлетнего минимума

25.02.20 10:36
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В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тысяч гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

“Цена 3,95 гривен за кубометр является самой низкой оптовой ценой Нафтогаза для населения с апреля 2016 года”, — подчеркнули в “Нафтогазе”. 

По новой методике стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в пределах ПСО, определяется в соответствии с фактическими результатами биржевых торгов, которые проходили с 1 по 22 число текущего месяца, ценами на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF) за период с 1 по 22 число и другими составляющими, которые приводятся в постановлении Кабмина №17”, — пояснили в компании.

В январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым “Нафтогаз” поставляет газ в рамках ПСО, составила 4,65 гривен за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку).

Кабинет министров привязал цену продажи “Нафтогазом Украины” природного газа населению и теплокоммунэнерго к котировкам на нидерландском хабе TTF.

С 1 января 2020 года действует две цены на газ ПСО: гарантированная (квартальная) и месячная.

Гарантированная цена ПСО зафиксирована на уровне 6,91 грн за куб. м (с НДС и стоимостью доставки и торговой наценки). Эта цена действует автоматически до конца апреля.

В январе 2020 года месячная цена совпадает с гарантированной, и составляет те же 6,91 грн/м³.

С 1 января 2020 цена на газ для населения должна была стать стать рыночной. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

До этого “Нафтогаз” поставлял населению топливо по сниженной цене на условиях так называемых специальных обязательств.

Для определения цены на газ по специальным обязательствами “Нафтогаз” анализировал четыре показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, цену по правительственному постановлению №867, которое устанавливает цену 8,55 грн за куб м.

МинПром

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