Всемирный банк допускает сокращение инвестиций в Украину из-за коронавируса

Ситуация в Китае, где разразилась эпидемия коронавируса, может сократить приток инвестиций в Украину, считает старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач, пишет УНИАН.

Она отметила, что в прошлом году Украина получила более $4 млрд. портфельных инвестиций, а сейчас перспектива продолжения этого тренда находится под вопросом.

“Пассивность инвесторов стала одной из причин низких результатов последнего размещения ОВГЗ Министерством финансов. Если этот тренд продолжится, это окажет влияние на курс национальной валюты”, — говорится в сообщении.

Также Головач сообщила, что Всемирный банк не ожидает значительных рисков для мировой экономики из-за эпидемии коронавируса при условии, что через месяц волна заболеваний пойдет на спад.





МинПром

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