Богатейшие люди мира потеряли 139 млрд долл за день из-за коронавируса

Состояние самых богатых людей мира за сутки снизилось на 139 млрд долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус может нанести ущерб мировой экономике. Это самый сильный удар с начала ведения данной статистики от Bloomberg с октября 2016 года, передает РИА «Новости».

Гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились почти 5 млрд долларов каждый.

Состояние самых богатых людей мира за сутки снизилось на 139 млрд долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус может нанести ущерб мировой экономике. Это самый сильный удар с начала ведения данной статистики от Bloomberg с октября 2016 года.

Гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились почти 5 млрд долларов каждый.



МинПром



Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...