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Богатейшие люди мира потеряли 139 млрд долл за день из-за коронавируса
25.02.20 10:45
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Состояние самых богатых людей мира за сутки снизилось на 139 млрд долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус может нанести ущерб мировой экономике. Это самый сильный удар с начала ведения данной статистики от Bloomberg с октября 2016 года, передает РИА «Новости».
Гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились почти 5 млрд долларов каждый.
Состояние самых богатых людей мира за сутки снизилось на 139 млрд долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус может нанести ущерб мировой экономике. Это самый сильный удар с начала ведения данной статистики от Bloomberg с октября 2016 года.
Гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились почти 5 млрд долларов каждый.
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