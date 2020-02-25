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Руководство ОПЗ заявляет о вмешательстве власти в деятельность завода

25.02.20 10:30
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Руководство Одесского припортового завода заявляет о вмешательстве власти в кадровые вопросы с целью влияния на результаты будущей приватизации предприятия. Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

Восемь компаний подали заявки на участие в конкурсе по работе с Одесским припортовым заводом по договору переработки давальческого сырья.

По словам Щурикова, основное условие для участия в конкурсе была уплата обеспечения в эквиваленте 1 млн долларов. 

"На сегодняшний день оплатили обеспечения и предоставили свои заявки на участие в конкурсе следующие компании: IBE Trade (США); Basis Trade AG (Швейцария); ООО "Тех Пром Газ" (Украина); ООО "Торговый Дом "Сокар Украина" (Украина); MADDOX SA (Швейцария); АО "ДК "Укрнефтебурение" (Украина); ООО "Юг Газ" (Украина); ООО "Агро Газ Трейдинг" (Украина)", – написал представитель ОПЗ.

Следующим этапом будет раскрытие ценовых предложения и очного открытого аукциона с обязательным присутствием всех участников.

По словам Н.Щурикова, вокруг завода продолжаются "попытки по дальнейшей смене руководства".

"На сегодняшний день попытки по дальнейшей смене руководства завода продолжаются и по моему мнению имеют целью именно организацию искусственного влияния на результаты конкурса и манипулирования вокруг приватизации завода", – заявил Щуриков.

Менеджер пообещал "беспристрастно освещать действия власти вокруг завода".

"Уже есть много вопросов к людям и к интересам, которые они лоббируют, и которых новая власть уже назначает на руководящие должности на заводе. И это уже не только Два Гуся", – говорится в сообщении представителя ОПЗ.

Напомним, Кабмин назначил Николая Синицу и.о. главы правления ОПЗ 24 января 2020 года.

Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности главы "Украинского государственного аэрогеодезического предприятия".

Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов "Два гуся".

МинПром

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