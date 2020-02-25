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Нацбанк обновит публикацию индекса межбанковских ставок

25.02.20 10:08
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Национальный банк Украины разработал дорожную карту приведения нового Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR) “овернайт” к принципам IOSCO к январю 2021 года и согласно ей планирует в августе этого года начать его публикацию с расширенным статистическим блоком и ввести отчетность об инструментах с плавающей ставкой. Об этом говорится в презентации “Прогресс усовершенствования индикаторов денежного и валютного рынков”, передает Интерфакс-Украина.

Статблок будет включать объем и количество сделок, бравшихся для расчета UIIR, и ранжированые интервалы.

Описывая текущую ситуацию на рынке, регулятор указывает, что значительный профицит ликвидности привел к ограничению спроса на ресурсы, что обусловило уменьшение активности на межбанковском кредитном рынке в прошлом и текущем году.

“UIIR (бланковый) при таких условиях тяготеет к нижней границе коридора ставок “овернайт”, однако тесно коррелирует с изменениями учетной ставки”, — уточняется в презентации.

Нацбанк отмечает, что на рынке межбанковских ресурсов прослеживалась тенденция к увеличению удельного веса бланковых сделок в общем объеме операций с 24% в 2017 году до 50% в 2018-2019 годах, однако в январе текущего года доля бланковых сделок резко снизилась — до 9%.

В презентации также указывается, что из-за недостатка сделок UIIR “овернайт” бланковый в 2019 году не рассчитывали шесть раз, а с начала 2020 года — уже два раза. Вместе с тем UIIR O/N (”овернайт”) своп в прошлом году не рассчитывался 15 раз, а в текущем году — четыре раза, преимущественно из-за влияния дополнительных выходных дней в США или в Украине.

Уточняется, что UIIR по кредитам и депозитам бланковым ни разу в истории не рассчитывался на срок одна неделя, а 24 января 2020 года впервые с истории был рассчитан на срок две недели. Вместе с тем своп до середины 2018 года регулярно рассчитывался на срок одна неделя и иногда — две недели, после чего они стали рассчитываться крайне редко.

В перспективе, отмечается в презентации, UIIR будет только “овернайт” бланковый, тогда как другие индикаторы пойдут под другим “брендом”.

“В случае невозможности расчета существует бэк-ап механизм: рассчитывается на основе разницы учетной ставки и среднего отклонения от нее UIIR”, — добавляет Нацбанк, говоря о планах модернизации методики индекса.

Согласно документу, будет также создан комитет “оверсайта” UIIR в составе четырех представителей НБУ и трех представителей от рынка.

Украинский индекс межбанковских ставок (UIIR) — расчетное значение стоимости гривневых денежных ресурсов на межбанковском рынке Украины.

Принципы финансовых индикаторов IOSCO — это система стандартов, которые должны применяться в зависимости от особенности фининдикаторов, которые были разработаны для повышения их надежности и обнародованы в 2013 году.

Согласно данным Нацбанка, UIIR полностью не отвечает восьми из 19 принципов IOSCO. В частности, в части управления это “оверсайт” третьих лиц, система контроля администратора и внутренний “оверсайт”, в части качества методики — изменения в методике, переходной период и кодекс этики предоставляющих данные, а в части подотчетности — претензионные процедуры и аудит.

Пяти принципам UIIR “овернайт” частично отвечает, а пяти — в значительной мере.

МинПром

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