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Gerdau инвестирует 288 млн долл в увеличение мощностей

25.02.20 09:56
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Бразильская компания Gerdau намерена инвестировать 288 млн долл в увеличении производственных мощностей своих трех сталелитейных заводов в Бразилии и США.

Финансовый отчет Gerdau показал, что компания планирует инвестировать122 млн долл. и 61 млн долл в завод Pindamonhangaba в Сан-Паулу (Бразилия) и завод Monroe в Мичигане (США).

Ожидается, что инвестиции увеличат годовой объем производства сталей специального сортового проката (SBQ) на двух заводах на 400 тыс тонн и 160 тыс. тонн соответственно.

Кроме того, Gerdau выделит 105 млн долл. на свой сталелитейный завод в США, чтобы увеличить годовой объем производства конструкционной стали и прутков на заводе на 530 000 тонн.

МинПром

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