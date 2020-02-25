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RBC Capital markets ожидает снижения цен на руду

25.02.20 09:25
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По прогнозам банка RBC Capital markets, цены на железную руду в текущем году могут снизиться.

Банк отмечает, что сегодняшний уровень цен вызван сбоям в поставках, например, вызванным недавним циклоном Дэмиеном. Согласно анализу, проведенному экспертами банками, из-за этого шторма было изъято примерно 20 млн. тонн из мирового предложения, что может привести к скромному дефициту всего рынка в 2020 году.

Банк отмечает, что экономическая активность, особенно в строительном секторе, все еще находится на паузе, растут запасы стали. В любом случае это обычно происходит в феврале, но, по подсчетам RBC, запасы стали в Китае в настоящее время на 42% выше, чем исторически сложилось в это время года.

Сочетание более высоких цен на железную руду и более высоких цен на коксующийся уголь на внутреннем рынке с более высокими запасами привело к снижению средней рентабельности китайской стали. Это должно привести к сокращению запасов, так как заводы делают все возможное, чтобы минимизировать производство, что, в свою очередь, приведет к снижению спроса на железную руду в конечном итоге.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что особенно до того, как какой-либо стимул сможет сработать, будет существенный разрыв в спросе на сталь, который особенно уместен после года с почти одним миллиардом тонн производства", - сказал RBC.

Между тем, доллар США остается сильным, и азиатские валюты также начинают падать на фоне роста опасений по поводу коронавируса. Поскольку рынок железной руды в Даляне находится под сильным влиянием финансовых покупателей, вполне вероятно, что некоторые недавние покупки были у участников рынка, хеджирующих свои валютные риски.

"Эти уравновешивающие факторы, вероятно, будут держать цены на железную руду нестабильными, но теперь, когда возобновились поставки из Австралии, мы по-прежнему ожидаем, что запасы железной руды будут расти, что, вероятно, будет оказывать давление на цены в ближайшие недели", - продолжил RBC.

МинПром

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