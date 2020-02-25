Platts прогнозирует резкое падение спроса на сталь в Китае По оценкам S&P Global Platts, потребление готовой стальной продукции в Китае в феврале сократится на 29 млн. т или 75% по сравнению с предыдущим годом. В марте спад составит, по меньшей мере, 22 млн. т или 30%.



Эти оценки базируются на официальных предположениях китайского правительства, согласно которым эпидемия коронавируса пройдет пик до конца февраля и сойдет на нет к апрелю. Иначе потери окажутся более значительными.



Согласно расчетам Platts, основанным на статистических данных о пассажиропотоке, которые приводит китайский поисковик Baidu, и отчетах о доходе промышленных предприятиях в китайских провинциях, в период с 10 по 16 февраля средняя загрузка мощностей в китайской индустрии составила всего 22%.



В частности, по состоянию на 12 февраля возобновили работу только 32% из 183 членов национальной автомобилестроительной ассоциации. Стройки с 10 по 16 февраля простаивали практически все. Их возобновление ожидается не ранее марта вследствие того, что большинство строителей и к 16 февраля еще не вернулись на свои рабочие места либо проходили карантин.



По данным Platts, производство стали в Китае в феврале уменьшится только на 10 млн. т по сравнению с предыдущим годом, что приведет к избытку предложения в размере не менее 19 млн. т. Складские запасы проката на китайских заводах и в сбытовой сети быстро увеличиваются. В то же время, пока что Platts не наблюдает роста экспортных заказов на китайскую стальную продукцию. Зарубежные потребители выжидают в расчете на дальнейшее снижение цен.



Если стройки и промышленные предприятия удастся запустить в марте и вывести на полную загрузку к концу марта – началу апреля, накопившиеся излишки стальной продукции могут быть использованы благодаря мерам по стимулированию экономики Китая и поддержке строительного сектора. Так, в ряде провинций снижены или отменены налоги на покупку недвижимости и разрешены продажи жилья "на уровне котлована". Для промышленности предлагаются специальные займы для рефинансирования кредитов, а банкам предписано толерантнее относиться к просрочке платежей.



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