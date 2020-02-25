Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Platts прогнозирует резкое падение спроса на сталь в Китае

25.02.20 09:10 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

По оценкам S&P Global Platts, потребление готовой стальной продукции в Китае в феврале сократится на 29 млн. т или 75% по сравнению с предыдущим годом. В марте спад составит, по меньшей мере, 22 млн. т или 30%.

Эти оценки базируются на официальных предположениях китайского правительства, согласно которым эпидемия коронавируса пройдет пик до конца февраля и сойдет на нет к апрелю. Иначе потери окажутся более значительными.

Согласно расчетам Platts, основанным на статистических данных о пассажиропотоке, которые приводит китайский поисковик Baidu, и отчетах о доходе промышленных предприятиях в китайских провинциях, в период с 10 по 16 февраля средняя загрузка мощностей в китайской индустрии составила всего 22%.

В частности, по состоянию на 12 февраля возобновили работу только 32% из 183 членов национальной автомобилестроительной ассоциации. Стройки с 10 по 16 февраля простаивали практически все. Их возобновление ожидается не ранее марта вследствие того, что большинство строителей и к 16 февраля еще не вернулись на свои рабочие места либо проходили карантин.

По данным Platts, производство стали в Китае в феврале уменьшится только на 10 млн. т по сравнению с предыдущим годом, что приведет к избытку предложения в размере не менее 19 млн. т. Складские запасы проката на китайских заводах и в сбытовой сети быстро увеличиваются. В то же время, пока что Platts не наблюдает роста экспортных заказов на китайскую стальную продукцию. Зарубежные потребители выжидают в расчете на дальнейшее снижение цен.

Если стройки и промышленные предприятия удастся запустить в марте и вывести на полную загрузку к концу марта – началу апреля, накопившиеся излишки стальной продукции могут быть использованы благодаря мерам по стимулированию экономики Китая и поддержке строительного сектора. Так, в ряде провинций снижены или отменены налоги на покупку недвижимости и разрешены продажи жилья "на уровне котлована". Для промышленности предлагаются специальные займы для рефинансирования кредитов, а банкам предписано толерантнее относиться к просрочке платежей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:30
Руководство ОПЗ заявляет о вмешательстве власти в деятельность завода
10:26
СРП по 9 нефтегазовым участкам подпишут в марте
10:14
На тендер УЗ по дизтопливу подали заявки 12 компаний
10:08
Нацбанк обновит публикацию индекса межбанковских ставок
09:56
Gerdau инвестирует 288 млн долл в увеличение мощностей
09:25
RBC Capital markets ожидает снижения цен на руду
08:57
НБУ создаст платформу для проверки собственников бизнеса
08:04
В мире вырос спрос на никель
24.02.20
17:51
В январе украинские банки увеличили чистую прибыль на 22%
17:07
Morgan Stanley улучшил прогноз роста украинской экономики
16:33
В Украине замедлился рост капитальных инвестиций
15:57
Автогаз на заправках продолжает дешеветь
15:47
Месторождение Дельфин выставят на продажу двумя лотами
14:32
Для введения пошлин на дизтопливо нет оснований
14:04
За 10 лет Украина вчетверо увеличила объемы экспорта зерна
13:48
Мировые фондовые рынки переживают резкий спад из-за коронавируса
13:20
Минэкономики прогнозирует ускорение темпов роста ВВП
12:40
Японские металлурги обеспокоены замедлением экономики страны
11:49
Милованов анонсировал проведение конкуренционной реформы
11:28
Кличко подсчитал количество аварийных мостов в столице
21.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!