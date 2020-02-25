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НБУ создаст платформу для проверки собственников бизнеса

25.02.20 08:57
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Национальный банк Украины (НБУ) совместно с другими государственными органами и общественными организациями подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах и создании первой Транснациональной электронной лаборатории (ТеЛАБ). От Национального банка меморандум подписал заместитель главы Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.

“Меморандум заключен сроком на 3 года. Он определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний”, — сказано в сообщении.

Для достижения этой цели будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ).

Планируется, что платформа будет работать на основе электронного офиса и обеспечивать коммуникацию и тестирование инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне.

В частности, ТеЛАБ будет заниматься анализом и разработкой законодательства на международном и национальном уровнях, разработкой политики и процедур, анализом бизнес процессов для интеграции ресурсов, наработкой методик проведения экспертиз.

Платформа также будет использоваться для разработки, тестирования и внедрения технических решений и мониторинга эффективности деятельности.

Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП “Национальные информационные системы”. Среди партнеров от общественного сектора — общественная организация “Трансперенси Интернешнл Украина”, общественная организация “Вместе против коррупции”, Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд “Возрождение”, OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).

МинПром

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