Morgan Stanley улучшил прогноз роста украинской экономики Morgan Stanley улучшил прогноз роста украинской экономики в 2020 году до 3,6% ВВП с 3,2% ВВП в октябрськом прогнозе. Об этом свидетельствуют материалы отчета банка, передает БизнесЦензор.



Как прогнозируют аналитики, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,9%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 3,6%.



"Мы считаем, что в конечном счете парламент примет земельную реформу и возобновит сотрудничество с МВФ в первом полугодии 2020 года", – указано в отчете.



Аналитики отметили, что рост экономики будут стимулировать открытие рынка земли, рост инвестиций и производительности. При этом низкая инфляция будет поддерживать доходы домашних хозяйств, а более низкие процентные ставки – розничное и корпоративное кредитование.



"Однако, учитывая текущие темпы реформ, цель кумулятивного роста ВВП на 40% за пять лет выглядит амбициозной", – отметили в Morgan Stanley.



МинПром

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