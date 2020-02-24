В январе украинские банки увеличили чистую прибыль на 22% В январе текущего года платежеспособные банки получили 6,6 млрд гривен чистой прибыли. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В январе 2020 года украинские банки получили прибыли на 22% больше, чем годом ранее – 6,6 млрд гривен.



Основные факторы - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы.



Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд гривен, тогда как расходы - на 8% до 16 млрд гривен.



Факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 млрд гривен; рост чистых комиссионных доходов банков на 11% до 3,5 млрд гривен; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -2,7 млрд гривен; низкий объем отчислений банками в резервы – 1,3 млрд гривен против 1,8 млрд гривен в прошлом году.



Как сообщалось, прибыль банков в 2019 году составила 59,6 млрд гривен.



МинПром

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