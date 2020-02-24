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Месторождение Дельфин выставят на продажу двумя лотами

24.02.20 15:47 , Интерфакс-Украина
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Конкурс по разработке на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на шельфе Черного моря будет объявлен по двум участкам, сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

"В настоящее время по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информацией, мы решили, что самой оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка", - сказал он в ходе представления результатов работы службы в 2019 году в понедельник в Киеве.

Речь, в частности, идет о "Северном Дельфине" и "Южном Дельфине" общей площадью 15 тыс. кв. км.

Он также сообщил, что Кабинет министров Украины в марте этого года может запустить три новых конкурса по разработке на основании сошлашений о разделе продукции (СРП) углеводородов на суше.

"Раунд третий (СРП-конкурсов - Ред.). Ожидаем, что уже в следующем месяце сможем предложить еще три участка на суше под подписание соглашений о разделе продукции", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

МинПром

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