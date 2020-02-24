Для введения пошлин на дизтопливо нет оснований Производство дизельного топлива Кременчугским НПЗ, на долю которого приходится 89% общего объема производства дизтоплива в Украине, с 2015 по 2019 год выросло на 40%. В то же время в последние годы импорт дизтоплива из России в Украину снижался, говорится в письме ОП "Укрметаллургпром" на имя министра экономики Т.Милованова и торгового представителя Украины Т.Качки.



Объединение металлургических предприятий просит Минэкономики способствовать в отказе ПАО "Укртатнафта" (Крменчугский НПЗ) и АО "Укргаздобыча" в инициировании антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ с последующим введением пошлин. Как показывают представленные экспертами данные, основания для такого расследования нет.



В частности, при росте внутриукраинского производства дизтоплива, в 2018-2019 годах объемы импорта дизельного топлива из России снизились на 8%. Падение объемов импорта дизтоплива из РФ ускорились во 2 полугодии 2019 г. – тогда импорт из РФ сократился на 20% по сравнению с 1 полугодием 2019 г.



"Данные факты совершенно не коррелируют с аргументацией, которую приводят заявители. СМИ сообщают, что основным доказательством, которое приводят заявители, является наличие в РФ механизма "отрицательного акциза". Однако, данный механизм был введен в РФ только с 1 января 2019 г. и, если проанализировать вышеприведенные факты, то его последствия имели положительный эффект для основного украинского производителя дизельного топлива и отрицательный эффект для импорта дизельного топлива из РФ в Украину", - говорится в письме.



Напомним, ранее ряд экспертов выступил против введения пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа в Украину. Так, введение ограничений может привести к разрушению устойчивой и диверсифицированной системы поставок топлива в Украину, считает руководитель Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Однако это не избавит рынок от зависимости от импорта дизтоплива.



МинПром



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