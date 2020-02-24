За 10 лет Украина вчетверо увеличила объемы экспорта зерна Украина за 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в четвре раза - до 56,7 млн тонн. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ИАЭ.



Так, прошлогодний показатель вчетверо выше уровня 2010 года и на 36% больше, чем в 2018 году.



Отмечается, что общий рост экспорта зерна привел к самой высокой его стоимости в истории Украины - 9,6 млрд долл.



Также был установлен новый рекорд по объемам зарубежных поставок кукурузы - 32,3 млн тонн. Он на 51% превысил показатель 2018 года и почти в 8 раз - результаты 2010 года.



Объемы экспорта пшеницы тоже стали самыми высокими за время независимости - 20 млн тонн. Это на 22% больше, чем в 2018 году, и в четыре раза превышает показатель 2010 года.



Крупнейшими покупателями украинского зерна в 2019 году, как и ранее, были страны Азии, Африки и Европы. Характерной чертой 2019 году стало существенное обновление топ-10 импортеров украинского зерна: в этом списке появились Турция, Бангладеш и Израиль. Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров зерновых с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 97% больше, чем 2018 - на 1,311 млрд долл (13,6% от всего экспорта).



Китай, который в 2018 году занимал лишь четвертое место вышел на второе место в рейтинге. Он увеличил объемы закупок зерна почти на 56%: с 552 млн долл. в 2018 году до 859 млн долл. по результатам 2019 года, имея долю в 8,9%.



МинПром



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