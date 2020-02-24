Мировые фондовые рынки переживают резкий спад из-за коронавируса Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавируса на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.



На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.



Снижение происходит на фоне опасений о том, что распространение инфекции повредит продажам, отмечает агентство. В частности, акции Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) упали на 7,2%.



Индекс лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 2,7%, а немецкий Dax и французский CAC 40 потеряли по 3,3%.



Итальянский FTSE MIB понизился на 4,4% после того, как власти ввели чрезвычайные меры из-за распространения коронавируса в стране, отменили массовые мероприятия, в том числе последние дни Венецианского карнавала, и футбольные матчи. Это отразилось на крупных компаниях — от банков до люксовых компаний.



Ситуация с распространением коронавируса сказалась и на туристическом рынке. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure упал на 5,61%. По данным агентства, это самое сильное падение с июня 2016 года. Акции EasyJet Plc упали на 14%, Ryanair — на 11%, а Air France-KLM — на 9,5%.



Подешевели и фьючерсы на американские фондовые индексы: Dow Jones (-2,5%), S&P 500 (-2,6%) и NASDAQ Composite (-3,3%). Южнокорейский Kospi (KOSPI) к закрытию опустился до 3,9% (самое сильное падение с 2018 года) после новостей о росте числа зараженных в стране. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,8%, а Shanghai Composite — на 0,3%.



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