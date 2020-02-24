Японские металлурги обеспокоены замедлением экономики страны Как сообщает агентство Platts, замедление экономики Японии вызывает обеспокоенность у сталелитейных компаний, поскольку производственный сектор страны испытывает все большее давление от воздействия вспышки коронавируса. Согласно последним данным, опубликованным кабинетом министров Японии 17 февраля, валовой внутренний продукт страны сократился на 6,3% в годовом исчислении за последний квартал 2019 года, что стало его первым падением за пять кварталов.



Еще одно падение в первом квартале 2020 года подтолкнет страну к техническому спаду - два последовательных квартала сокращения роста - с февральским индексом менеджеров по закупкам, который ожидается на уровне 47,6, ниже 48,8 в январе и самым крутым падением с декабря 2012 года.



"Спрос на строительство в Японии замедлился после завершения строительства олимпийской инфраструктуры, - сказал японский трейдер. - Экспорт тоже слабеет для страны и нам просто нужно подождать и посмотреть, как эта проблема с вирусом будет разрешена, это просто добавляет еще одно нисходящее давление на заводы".



Помимо спроса на конструкционную сталь, японские автопроизводители также могут снизить свои потребности в стали. Кроме этого, металлургические заводы и трейдеры одинаково обеспокоены спросом и предложением сырья.



Было высказано мнение, что некоторые источники на рынке железной руды ожидают возможной перепродажи сырья производителями, если спрос на низкую сталь будет продолжать расти. Тем не менее, другие отметили, что вместо этого была бы более высокая вероятность пересмотра срочного контракта.



"Возможные предложения для японских заводов в Китай могут снова появиться. Мы видели, что это происходило только в прошлом году, когда производство стали сократилось", - сказал трейдер из Северной Азии.



МинПром



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