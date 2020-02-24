Милованов анонсировал проведение конкуренционной реформы

Причиной устаревшей экономики в Украине является недостаточная конкуренция. Такое мнение высказал министр экономики Тимофей Милованов.
"Например, если бы в промышленности было бы больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе", - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.
"И, наоборот, те отрасли, где много конкуренции - например, агро - развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и более высокие зарплаты", - добавил он.
По его словам, на состояние экономики напрямую влияет деятельность Антимонопольного комитета, поэтому вопрос конкуренционной реформы актуален.
В апреле 2020 года Минэкономики вместе с международными партнерами планирует провести специальный форум, на котором обсудят направления реформирования Антимонопольного комитета и улучшения его работы.