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Милованов анонсировал проведение конкуренционной реформы

24.02.20 11:49
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Причиной устаревшей экономики в Украине является недостаточная конкуренция. Такое мнение высказал министр экономики Тимофей Милованов.

"Например, если бы в промышленности было бы больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе", - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

"И, наоборот, те отрасли, где много конкуренции - например, агро - развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и более высокие зарплаты", - добавил он.

По его словам, на состояние экономики напрямую влияет деятельность Антимонопольного комитета, поэтому вопрос конкуренционной реформы актуален.

В апреле 2020 года Минэкономики вместе с международными партнерами планирует провести специальный форум, на котором обсудят направления реформирования Антимонопольного комитета и улучшения его работы.

МинПром

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