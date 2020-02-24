Ровенская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок Утром в понедельник на Ровенской АЭС был подключен к энергосистеме Украины четвертый энергоблок. Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".



"В 7:01 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС подключен к энергосети. Проводится плановое повышение мощности энергоблока до уровня разрешенной 555 МВт. Текущий ремонт энергоблока продолжался с 15 по 21 февраля 2020 в соответствии с заранее согласованной заявки. С 22 февраля энергоблок №4 РАЭС находился в резерве", – говорится в сообщении.



На сегодняшний день в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.



За прошедшие сутки на РАЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 1836 МВт. 23 февраля энергоблоками РАЭС произведено 44,1 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца – 1 млрд 178,7 млн кВт ч электроэнергии и с начала года – 3 млрд 14,7 млн кВт ч электроэнергии.



Как подчеркивается в сообщении, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.



МинПром



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