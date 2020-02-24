Нефть дешевеет из-за угрозы распространения коронавируса Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на опасениях глобального распространения эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в понедельник, 24 февраля.



Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 1,71 долл. (2,95%) – до 56,23 долл. за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,48 (2,77%) – до 51,90 долл. за баррель.



Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет 4,33 долл. в пользу Brent.



По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону финансового конгломерата ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, "медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так", сказал он в комментарии FT.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



