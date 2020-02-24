Украинской экономике остро не хватает рабочих рук Государственная служба занятости дала прогноз, что в 2020 году будет наблюдаться серьезный дефицит кадров по всей стране — будет не хватать 164 тыс. специалистов, пишет газета "Сегодня".



Наибольший дефицит ожидается в промышленности, торговле, образовании и транспортной сфере. А вот нехватка рабочих мест ожидается в сфере государственного управления, сельского хозяйства и финансовой деятельности.



Кроме того, выяснилось, что много людей, которые были заняты низкоквалифицированной работой, выехали за рубеж по причине более высокой заработной платы — от 1 тыс. до 1500 евро, поэтому в Украине и образовался дефицит рабочей силы.



"В Украине работникам без квалификации предлагают зарплаты в три раза ниже, чем компании за рубежом", — говорит Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble.



Эксперты hh.ua|grc отмечают, что решение проблемы дисбаланса предложений и спроса на рынке труда требует комплексного подхода: начиная с установления конкурентоспособных заработных плат, создания комфортных и безопасных условий работы и заканчивая повышением престижности некоторых специальностей среди молодежи в целом и более глубокой профориентационной работой среди школьников и абитуриентов.



МинПром





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