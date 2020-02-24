Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Лондон начнет торговые переговоры с Вашингтоном

24.02.20 09:16
печать
размер текста:

Премьер Великобритании Борис Джонсон начнет торговые переговоры с США в течение ближайших двух недель, сообщила газета The Telegraph. По ее данным, переговоры рассматриваются в качестве попытки надавить на Евросоюз, сомневающийся в возможности заключить сделку с Лондоном до конца года.

Газета отметила, что британское правительство опубликует свои "красные линии" на торговых переговорах на следующей неделе. В частности, власти Великобритании хотят отклонить требования США о том, чтобы американские компании имели более широкий доступ своих фармацевтических и медицинских компаний к британскому рынку.

Ранее в офисе Бориса Джонсона подтвердили, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом не раньше июня. До этого планировалось, что Джонсон и Трамп встретятся в США в феврале, но премьер-министр Великобритании отложил поездку.

В начале февраля источники Financial Times рассказали, что во время предыдущего телефонного разговора президент США наорал на премьер-министра Великобритании. Господин Трамп был недоволен решением британского правительства ограничить, но не запретить участие китайской компании Huawei в разработке сети 5G.

Напомним, Великобритания вышла из Евросоюза 31 января. "Брексит" произошел спустя три с половиной года после референдума, прошедшего в 2016 года. До конца 2020 года будет длиться переходный период, во время которого ЕС и Великобритании предстоит согласовать условия взаимной торговли.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:02
Нефть дешевеет из-за угрозы распространения коронавируса
09:57
Украинской экономике остро не хватает рабочих рук
08:52
Moody's заявляет об угрозе дефолта для американских нефтедобытчиков
08:47
В МВФ подсчитали глобальный ущерб от коронавируса
08:08
Северсталь начала строительство сортопроволочного стана 170
21.02.20
17:47
Оржель прогнозирует падение цен на газ до 80 долл/тыс куб м
17:24
У Милованова отчитались о снижении теневой занятости
16:20
Турецкая компания достроит мост в Запорожье за 12 млрд грн
15:58
Метинвест готов вложить 4 млрд грн в развитие ШУ Покровское
15:18
Китай сообщил о переломе в борьбе с коронавирусом
14:48
Нафтогаз снизил мартовские цены для промпотребителей
14:33
Эпидемия короновируса усложнит работу украинских металлургов
13:14
Потребление стали в Украине рухнуло на 13%
13:07
Украинские металлурги увеличили долю поставок на экспорт
12:24
Квоты на импорт серной кислоты нужно отменить, чтобы избежать техногенной катастрофы в Украине – эксперты
12:08
Гончарук против ретроспективного пересмотра правил по зеленым тарифам
12:01
Правительство через несколько недель обновит макропрогноз
11:32
Продажи ММК и ЛМЗ на российском рынке выросли на 8%
11:19
Французская Eramet откладывает литиевый проект в Аргентине
11:11
Льготные кредиты на создание бизнеса планируют выдать 50 тысячам украинцев - Минэкономики
20.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!