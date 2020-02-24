Лондон начнет торговые переговоры с Вашингтоном Премьер Великобритании Борис Джонсон начнет торговые переговоры с США в течение ближайших двух недель, сообщила газета The Telegraph. По ее данным, переговоры рассматриваются в качестве попытки надавить на Евросоюз, сомневающийся в возможности заключить сделку с Лондоном до конца года.



Газета отметила, что британское правительство опубликует свои "красные линии" на торговых переговорах на следующей неделе. В частности, власти Великобритании хотят отклонить требования США о том, чтобы американские компании имели более широкий доступ своих фармацевтических и медицинских компаний к британскому рынку.



Ранее в офисе Бориса Джонсона подтвердили, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом не раньше июня. До этого планировалось, что Джонсон и Трамп встретятся в США в феврале, но премьер-министр Великобритании отложил поездку.



В начале февраля источники Financial Times рассказали, что во время предыдущего телефонного разговора президент США наорал на премьер-министра Великобритании. Господин Трамп был недоволен решением британского правительства ограничить, но не запретить участие китайской компании Huawei в разработке сети 5G.



Напомним, Великобритания вышла из Евросоюза 31 января. "Брексит" произошел спустя три с половиной года после референдума, прошедшего в 2016 года. До конца 2020 года будет длиться переходный период, во время которого ЕС и Великобритании предстоит согласовать условия взаимной торговли.



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