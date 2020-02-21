Оржель прогнозирует падение цен на газ до 80 долл/тыс куб м Этим летом цены на газ могут снизиться до 80 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает Liga.net.



"Мы ожидаем, что этим летом цена на газ будет на уровне 80 долларов. Это означает, что будет очень трудно принимать решение инвестировать в добычу. Хотя все говорят, что как раз в этом падении рынка нужно вкладывать деньги. Вместе с тем, многие компаний сейчас заморозили свои инвестиционные проекты последующей добычи", - подчеркнул министр.



По его словам, при таких ценах полностью меняется финансовая модель на рынке электроэнергии, делая более привлекательной генерацию электричества из газа.



"У нас цена за тонну угля должно быть меньше чем 1100 грн. Газ - это реальный конкурент тонны угля. Тысяча кубических метров газа - это конкурент, и он ставит совсем другие ценовые сигналы", - добавил Оржель.



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