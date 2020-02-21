Турецкая компания достроит мост в Запорожье за 12 млрд грн Победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье стала турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi (Анкара) с предложением 11,918 млрд грн.



Как отмечается в сообщении пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), ожидаемая стоимость закупки в начале проведения тендера составляла 12,340 млрд грн.



"Этот тендер является еще одним свидетельством изменений в дорожной отрасли - на торги вышли крупные компании, в том числе международные, которые имеют исключительный опыт строительства сложных инфраструктурных объектов. Высокая конкуренция способствует развитию рынка. Мы надеемся, что этот проект положит начало новому качеству работ по всей стране", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.



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