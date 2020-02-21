Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест готов вложить 4 млрд грн в развитие ШУ Покровское

21.02.20 15:58
печать
размер текста:

Группа "Метинвест" готова инвестировать 4 млрд гривен в развитие Публичного акционерного общества "Шахтоуправление (ШУ) "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В материале сообщается, что после того как во второй половине 2018 года 24,9% акций "Покровского" приобрел "Метинвест", в развитие компании начали инвестировать, что вывело компанию из убыточных в прибыльную.

"700 млн гривен было выделено в 2019 году на закупку нового оборудования, в том числе появился новый проходческий комбайн отечественного производства, аналогов которому нет в Украине, и несколько новых импортных очистных комбайнов. Был увеличен штат на 300 специалистов, а средняя зарплата выросла на четверть. Эти изменения отозвались в финансовой отчетности: вместо чистого убытка в 998 млн гривен, полученного "Покровским" в 2018 году, – чистая прибыль в 925 млн гривен по итогам 2019 года. Выросли также на 25% отчисления в бюджет – всего около 1,8 млрд гривен", – сообщается в материале.

В "Метинвесте" заявили, что готовы вложить еще свыше 160 млн долларов (около 4 млрд гривен) в разработку нового угольного блока №11. По сути, анонсируется создание новой шахты с прогнозными запасами угля в 34 млн тонн, что позволит уже в скором времени восстановить его добычу на максимальном докризисном уровне в 8,3 млн тонн. Автор подчеркивает, что речь идет о добыче коксующегося угля, с которым в нашей стране возникли проблемы после оккупации части Донбасса. Сейчас украинские металлургические предприятия вынуждены закупать его за рубежом, что приводит к дополнительным расходам и, вдобавок, наращивает отрицательное сальдо торгового баланса Украины.

"Сегодня "Метинвест" готов вкладывать большие средства, что в последние 6 лет редкий случай, особенно в регионе столь близком к линии соприкосновения. Дело остается, казалось бы, за малым – разрешение Антимонопольного комитета на получение "Метинвестом" контроля над "Покровским". Такое решение очевидно будет в интересах украинской экономики, и послужит развитию региона", - констатировал автор материала.

Во второй половине 2018 года "Метинвест" стал совладельцем ШУ "Покровское". В 2019 году ШУ "Покровское" добыло 5 млн тонн угля, что на 1,02 млн тонн больше, чем в 2018 году.

В 2019 году Украина импортировала 0,877 млн тонн кокса и коксующихся углей на сумму 263 млн долларов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:18
Китай сообщил о переломе в борьбе с коронавирусом
14:48
Нафтогаз снизил мартовские цены для промпотребителей
14:33
Эпидемия короновируса усложнит работу украинских металлургов
13:14
Потребление стали в Украине рухнуло на 13%
13:07
Украинские металлурги увеличили долю поставок на экспорт
12:24
Квоты на импорт серной кислоты нужно отменить, чтобы избежать техногенной катастрофы в Украине – эксперты
12:08
Гончарук против ретроспективного пересмотра правил по зеленым тарифам
12:01
Правительство через несколько недель обновит макропрогноз
11:32
Продажи ММК и ЛМЗ на российском рынке выросли на 8%
11:19
Французская Eramet откладывает литиевый проект в Аргентине
11:11
Льготные кредиты на создание бизнеса планируют выдать 50 тысячам украинцев - Минэкономики
11:08
Северсталь объявляет о строительстве сортопроволочного стана на ЧерМК
11:06
Кличко пообещал метро в Бровары
10:47
Украинцы не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку - опрос
10:45
Китайские производители алюминиевого листового проката сократили выпуск
10:32
На месте британского меткомбината может быть построен мини-завод
10:21
В январе транспортные предприятия Украины сократили перевозку грузов на 12%
10:18
СБУ провела обыски в Николаевском порту по делу о строительстве причала
10:01
GFG Alliance намерена вложить 2 млрд евро в европейские метзаводы
09:56
Украинцы активно завозят автохлам из развитых стран
20.02.20
19.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!