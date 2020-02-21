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Нафтогаз снизил мартовские цены для промпотребителей

21.02.20 14:48
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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила на март цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты. Об этом говорится в прейскуранте "Нафтогаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нафтогаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 4 777,2 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 5 527,2 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщалось, "Нафтогаз" снизил на февраль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 14-15% до 5 593 - 6 249,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

МинПром

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