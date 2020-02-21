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Нафтогаз снизил мартовские цены для промпотребителей
21.02.20 14:48
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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила на март цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты. Об этом говорится в прейскуранте "Нафтогаза", передают Українськi Новини.
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