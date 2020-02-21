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Эпидемия короновируса усложнит работу украинских металлургов

21.02.20 14:33
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Объединение предприятий "Укрметаллургпром" отмечает, что украинские металлурги не получат преимуществ в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV в Китае, скорее это создаст дополнительное давление на цены и увеличит риски для украинских металлургов. Об этом Українським Новинам сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

По его словам, инфраструктурные ограничения в Китае приведут как к уменьшению спроса на металлопродукцию, так и сокращению производства стали.

Но при этом падение спроса на сталь будет превышать уменьшение предложения, у потребителей в первую очередь, пострадают автомобильная отрасль и строительство.

Все это приведет к снижению цен на металлопродукцию. "Ожидается, что китайская металлургия произведет на 5-6% стальной продукции меньше, в период действия ограничений. В то же время металлопотребляющие отрасли сократят свою деятельность еще заметнее, и это приведет к уменьшению спроса на сталь. Как результат, будет наблюдаться падение спроса на металлопродукцию не только в Китае, но и на глобальном рынке стали, поэтому ожидать какого-то позитива не приходится. Эпидемия глобально повлияет на всю мировую экономику – например, согласно прогнозу GoldmanSachs и других экспертов, мировой ВВП может потерять от 1 до 2 %. Мировой экономический рост замедлится, следовательно, спрос на сырье, в том числе и на сталь, сократятся, и можно ожидать падение цен на металлопродукцию", - отметил Каленков.

Он также напомнил, что, вследствие масштабной эпидемии в Китае птичьего гриппа в 2002-2003 годах производство, в среднем, снизилось на 0,8%, а китайская автомобильная промышленность, один из крупнейших потребителей стали, снизила объемы производства более чем на 5%.

По словам Каленкова, эпидемия коронавируса в Китае может привести также к перебоям в поставках коксующихся углей для местных производителей и к снижению спроса и цен на железорудную продукцию.

"Что касается сырьевых материалов, в Китае 90% коксующихся углей добывается на месте, и на китайских угольных шахтах также наблюдаются ограничения по движению рабочей силы, что может привести к перебоям в поставках этого сырья на коксохимические предприятия. В то же время, 80% железорудного сырья Китай импортирует, поэтому каких-то значительных изменений в обеспечении ЖРС не предвидится. Однако, учитывая вероятность снижения производства стали в Китае, по крайней мере, в первом полугодии 2020 г., не исключена возможность некоторого сокращения спроса на ЖРС до 5%, что, в свою очередь, повлияет на цены, уровень которых может существенно снизиться", - сказал Каленков.

Он напомнил, что за последний квартал цены на ЖРС уже снизились примерно более чем 10%.

По словам Каленкова, в связи с тем, что 85% продукции украинских металлургов и 50% продукции горняков экспортируется, сложившаяся ситуация негативно отразится и на отечественном ГМК.

МинПром

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