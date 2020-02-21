Потребление стали в Украине рухнуло на 13%

За 12 месяцев 2019 г. снижение потребления металлопроката на внутреннем рынке относительно января-декабря 2018 г. составило 13,1% при увеличении доли импортной составляющей на 1,6%. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".
За январь-декабрь 2019 г. внутренним потребителям поставлено 4,685 млн тонн металлопроката, из которых 1,419 млн тонн, или 30,3%, приходится на импорт. За аналогичный период 2018 г. внутренний рынок потребил 5,394 млнтонн, из них 1,442 млн тонн, или 26,7%, импортировано.
Структура импорта за 12 месяцев 2019 г., характеризуется заметным доминированием плоского проката над сортовым (55,29% и 41,87% соответственно); в аналогичном периоде 2018 г. доминирование плоского проката над сортовым было менее существенным (соответственно, 51,05% и 45,90%).
Среди металлургических импортеров за 12 месяцев 2019 г. первое место занимает СНГ (45,3%), на втором ЕС-28 (19,9%), на третьем — страны Азии (18,4%).