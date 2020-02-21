Украинские металлурги увеличили долю поставок на экспорт

По данным ОП "Укрметаллургпром", за 12 месяцев 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 18,20 млн т металлопроката (99,1% относительно аналогичного периода 2018 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 14,94 млн т, или 82,1%.
В аналогичном периоде 2018 г. доля экспорта составила 78,5% (14,42 млн т при общем производстве металлопроката 18,37 млн т).
На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 12 месяцев 2019 г. пришлось 47,18%, что превышает показатель периода январь-декабрь 2018 г. (43,64%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 12 месяцев немного ниже показателя аналогичного периода 2018 г. (32,80% и 34,89% соответственно), доля сортового проката в поставках на внешние рынки за 12 месяцев 2019 г. также несколько ниже, чем за аналогичный период 2018 г. (20,02% и 21,46%).
Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за январь-декабрь 2019 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (34,2%), Африки (16,6%) и Ближнего Востока (10,7%).