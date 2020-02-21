Правительство через несколько недель обновит макропрогноз

Кабинет министров Украины планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе отчета правительства в Верховной Раде в пятницу.

"Естественно, макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает, и, я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год", - сказал он.

Гончарук также подчеркнул, что пересмотр экономического макропрогноза – обычное дело для всех стран и международных финансовых институций, а также отметил, что поводом для пересмотра макропрогнозов развития экономики в мире может стать, в том числе, эпидемия коронавируса.

Как сообщалось, в октябрьском макропрогнозе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозировало рост показателей экспорта товаров и услуг в 2020 году в годовом сравнении до 7,8% по консервативному и до 8,8% по оптимистическому сценарию.





МинПром

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