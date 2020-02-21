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Продажи ММК и ЛМЗ на российском рынке выросли на 8%

21.02.20 11:32 , steelland
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В 2019 году объем реализации продукции ПАО «ММК» и ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» составил 8,3 млн тонн, что на 8 % больше показателей 2018 года. 

Об этом рассказал на проходящей в Сочи 13-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России» начальник управления маркетинга ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Денис Черненко. 

Наибольший объем в общей структуре продаж ПАО «ММК» и ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» на российском рынке в 2019 году занял горячекатаный прокат, на который пришлось 48% поставок. Доля сортового проката – 17%. Существенную долю заняли холоднокатаный прокат (11%), оцинкованный прокат (14%) и прокат с полимерным покрытием (5%). В отраслевом разрезе ключевыми потребителями продукции ММК в 2019 году стали трубная отрасль (31% от общего объема продаж) и сегмент металлоторговли и сервисных металлоцентров (32%). На различные отрасли машиностроительного комплекса пришлось 14% продаж, доли автомобилестроения и передельных заводов составили по 7%. 

Говоря о стратегии работы ММК на спотовом рынке, Денис Черненко сообщил, что в 2019 году из общего объема отгрузки компании в адрес российских трейдеров и сервисных металлоцентров (2,62 млн тонн) 24% пришлось на региональных металлотрейдеров и СМЦ, 40% – на крупные металлоторговые компании. Оставшиеся 36% были отгружены в адрес собственной торговой сети – ООО «Торговый дом ММК». 

Торговый дом ММК имеет обширную сеть представительств во всех крупных металлопотребляющих регионах России: 30 обособленных подразделений. Еще пять подразделений располагаются в Казахстане. Клиентская база ТД ММК насчитывает порядка 3000 активных клиентов, из которых 68% по итогам 2019 года являлись конечными потребителями (в 2018 году – 63%). Общий рост продаж металлопродукции через ТД ММК составил 31% с 2014 года. 

Одно из ключевых направлений развития ООО «Торговый дом ММК» – роботизация, осуществляемая в рамках стратегической инициативы ММК «Индустрия 4.0». Искусственный интеллект уже сегодня выполняет множество функций в ТД ММК: проводит мониторинг актуальных цен на металлопродукцию и закупаемые материально-технические ресурсы, каждый день формирует и рассылает по подразделениям оперативные отчеты «Акцепт-отгрузка», изучает региональные рынки труда и осуществляет первичный отбор кандидатов с помощью сайтов рекрутинговых компаний, рассчитывает зарплаты сотрудников, формирует прогноз продаж на три месяца. 

13-я Общероссийская конференция «Региональная металлоторговля России» проходит в Сочи 20 и 21 февраля. Организатор мероприятия – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке выставки «Метал-Экспо» и Российского союза поставщиков металлопродукции. Участниками конференции стали более ста руководителей и специалистов коммерческих служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов маркетинга металлоторговых и металлургических компаний, сервисных металлоцентров. Темы конференции – текущее состояние и перспективы развития металлоторговли и дистрибуции металлургической продукции в нашей стране. Также участники знакомятся с опытом лидирующих компаний из различных регионов России, оценивают инструменты повышения эффективности работы, изучают новые ниши для сбыта проката черных металлов, метизов и стальных труб.

МинПром

 

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