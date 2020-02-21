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Северсталь объявляет о строительстве сортопроволочного стана на ЧерМК

21.02.20 11:08
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ПАО "Северсталь" одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, объявляет о строительстве сортопроволочного стана 170 в сортопрокатном производстве Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Общий объем инвестиций составит около 11 млрд рублей. 

"В условиях высокой конкуренции и волатильности рынка, наши инвестиционные решения должны быть «умными». Сейчас важно спрогнозировать, что потребуется нашим клиентам уже через несколько лет. Таким образом, мы инвестируем в будущее компании. Новый стан позволит преумножить сквозной эффект в цепочке «сорт-метиз». Так, будут учтены высокие требования ОАО «Северсталь-метиз» по качеству поверхности сортовой продукции и её микроструктуре. Также мы сможем расширить сортаментную линейку. В частности, на стане 170 будет возможен выпуск катанки в бунтах в диаметре от 5,5 до 18 мм и кругов в мотках в диаметре от 20 до 32 мм", – отмечает генеральный директор"Северстали" Александр Шевелев

В состав линии стана войдет нагревательная печь, установка гидросбива окалины, восемнадцатиклетьевой двухниточный стан, две линии скоростных блоков, два виткоукладчика, две линии воздушного охлаждения по технологии Стеллмор, линия моталки Гаррета, а также автоматизированная линия упаковки. Общая протяженность основного технологического оборудования стана составит 380 метров.

 Проектная производительность агрегата составит 1 млн тонн в год. Запуск стана 170 запланирован во второй половине 2022 года. В 2020 году планируется освоить около 8% от стоимости проекта. Эти средства заложены в объявленный ранее план инвестиций.

МинПром

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