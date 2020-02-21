Французская Eramet откладывает литиевый проект в Аргентине

Французская горнодобывающая компания Eramet отложила на более поздний срок реализацию литиевого проекта в Аргентине, который должен был ознаменовать выход компании на рынок металлов, используемых в изготовлении электромобилей.

Как отметила генеральный директор Eramet Кристель Бори, сложная экономическая и финансовая обстановка в Аргентине, вступившей в конфликт с Международным валютным фондом не позволяет запускать в этой стране крупные инвестиционные проекты.

Ранее предполагалось, что Eramet примет окончательное инвестиционное решение по литиевому проекту в начале 2020 г, а ввод предприятия в строй намечался на конец 2021 г.

Eramet стремилась развивать литиевое направление, чтобы снизить зависимость от металлургической отрасли, потребляющей большую часть никеля и марганца, которые добывает компания. Кристель Бори заявила, что рассчитывает на прогресс в отрасли производства автомобилей.

Пока что Eramet пересматривает еще один свой проект по добыче марганцевой руды в Габоне. Ранее предполагалось, что компания к 2023 г. увеличит объем производства до 7 млн. т в год, но теперь она намерена ограничиться 6 млн. т в год.



МинПром

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