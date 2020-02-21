Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцы не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку - опрос

21.02.20 10:47
печать
размер текста:

Уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился и ныне людей, которые им доверяют, вдвое меньше, чем тем, кто не доверяет, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного во второй декаде февраля.

 "Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%, не поддерживают ˗ 51%. Деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают ˗ 52%", - - говорится в релизе Центра, обнародованном в пятницу утром.

Доверяют же правительству 28% респондентов, не доверяют ˗ 64,5%, выражают доверие Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют ˗ 63%. 

"Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Самых высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ только 22%", - отмечают социологи. 

Также уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют ˗ 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" ˗ соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" ˗ соответственно 8% и 89%, ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 18,5% и 75%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:01
Правительство через несколько недель обновит макропрогноз
12:00
83% пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума
11:32
Продажи ММК и ЛМЗ на российском рынке выросли на 8%
11:19
Французская Eramet откладывает литиевый проект в Аргентине
11:11
Льготные кредиты на создание бизнеса планируют выдать 50 тысячам украинцев - Минэкономики
11:08
Северсталь объявляет о строительстве сортопроволочного стана на ЧерМК
11:06
Кличко пообещал метро в Бровары
10:45
Китайские производители алюминиевого листового проката сократили выпуск
10:32
На месте британского меткомбината может быть построен мини-завод
10:21
В январе транспортные предприятия Украины сократили перевозку грузов на 12%
10:18
СБУ провела обыски в Николаевском порту по делу о строительстве причала
10:01
GFG Alliance намерена вложить 2 млрд евро в европейские метзаводы
09:56
Украинцы активно завозят автохлам из развитых стран
09:40
Более 80% украинских пенсий ниже прожиточного минимума
09:32
Марокко увеличило квоту на импорт арматуры
08:58
В январе мировое производство алюминия оставалось стабильным
08:08
Златоустовский метзавод ввел в строй ковочный комплекс Danieli
20.02.20
17:55
Депутаты рассмотрели почти 1200 поправок к законопроекту о рынке земли
17:06
Украина сократила закупки российского ядерного топлива
16:38
АМКР обещает в марте закрыть мартеновский цех
19.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!