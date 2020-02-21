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Льготные кредиты на создание бизнеса планируют выдать 50 тысячам украинцев - Минэкономики
21.02.20 11:11
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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что планируют выдать льготные кредиты на создание и развитие малого бизнеса под 5-7-9% годовых 50 тысячам украинцев. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Дмитрий Романович во время презентации программы льготного кредитования в Харькове.
"По нашим подсчетам, программа позволит высвободить примерно 30 млрд гривен, имеющихся в банках. В зависимости от спроса, до 50 тысяч предпринимателей смогут получить кредит", – сообщил Д.Романович.
По расчетам правительства, в случае успешного развития программы льготных кредитов, такие займы на создание бизнеса могут создать до 90 тысяч новых легальных рабочих мест. Отметим, что от количества созданных рабочих мест зависит и ставка льготного кредита.
21 января Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
Для предпринимателей, у которых нет залога, правительство разработало отдельный механизм – кредитные гарантии. Банк заменяет залог специальным финансовым инструментом.
Совет Фонда развития предпринимательства, администрирующий программу “Доступные кредиты 5-7-9%”, принял решение удовлетворить заявки АО АКБ “Львов”, АО “Кредобанк” и АО “ПУМБ”.
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