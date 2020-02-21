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В январе транспортные предприятия Украины сократили перевозку грузов на 12%
21.02.20 10:21
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Транспортные предприятия Украины (без учета территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе 2020 года сократили перевозку грузов на 12,3% по сравнению с январем 2019 года – до 44 млн тонн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 20,7% – до 20,8 млрд ткм.
Согласно статданным, в прошлом месяце железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 23,9 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем было в январе 2019 года. Автомобильным было перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водным – 0,2 млн тонн (+16,8%), трубопроводным – 6,7 млн тонн (-60,2%), авиационным – 0,01 млн тонн (-9,7%).
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