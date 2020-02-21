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Китайские производители алюминиевого листового проката сократили выпуск
21.02.20 10:45 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), уровень загрузки мощностей национальных производителей алюминиевого листа, плиты и полосы снизится в феврале более чем на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем.
Большинство компаний данной отрасли оставались закрытыми в течение текущей недели, так как они не могут получить разрешение от местных властей. Некоторые предприятия, функционировавшие в течение празднования Нового года по китайскому календарю, приостановили работу позже из-за карантина.
По данным SMM, возвращение заводов к работе происходит медленно. Предприятия испытывают нехватку персонала и сталкиваются с логистическими проблемами из-за ограничений на использование автотранспорта.
Кроме того, производители алюминиевого листа вынуждены сокращать выпуск и по той причине, что приостановили работу конечные потребители их продукции в различных отраслях промышленности.
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