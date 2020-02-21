На месте британского меткомбината может быть построен мини-завод

Обанкротившаяся таиландская металлургическая компания SSI и три таиландских банка, являющиеся ее кредиторами, подписали соглашение о передаче земельного участка под закрытым британским металлургическим комбинатом Redcar (Teesside) компании South Tees Development Corporation (STDC), созданной местными властями.

Как сообщил мэр г. Тис Вэлли Бен Хоучен, это решение открывает возможность для возобновления металлургического производства на площадке, где располагался комбинат, прекративший свою работу в 2015 г., когда обанкротилась компания SSI, пытавшаяся организовать на нем производство слябов для своего прокатного предприятия в Таиланде.

Новый план STDC предусматривает демонтаж большей части оборудования меткомбината и строительства мини-завода, выплавляющего сталь в электропечи из металлолома. Ввод в строй этого предприятия может состояться уже в 2023 г.

Пока STDC не определилась с выбором партнера, который может вложить средства в возведение нового предприятия на месте комбината Redcar. Один из возможных вариантов предусматривает привлечение зарубежного капитала.





МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...