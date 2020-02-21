Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

СБУ провела обыски в Николаевском порту по делу о строительстве причала

21.02.20 10:18
печать
размер текста:

Правоохранители проводят обыски по факту хищения средств, выделенных государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” на строительство причала Николаевского порта, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора

Офис генерального прокурора совместно с подразделениями ГБР и СБУ проводятся обыски в рамках уголовного производства по факту хищения государственных средств, выделенных государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” на строительство причала Николаевского порта”, — сказано в сообщении. 

Так, по версии следствия, должностные лица указанного государственного предприятия подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись. 

Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных госсредств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности. 

Действия указанных лиц, вероятно, привели к срыву реализации государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн грн. 

Отмечается, что на данный момент руководство ГП “Администрация морских портов Украины” приняло решение о расторжении указанного договора с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются. 

В базе судебных решений содержится материалы хозяйственного спора между АМПУ и ООО “Гидробуд Украина”, которое в ноябре 2017 года было признано победителем конкурса на строительство причала №8 в Николаевском порту с предложением 316,596 млн грн при начальной стоимости в 317,03 млн грн. Компания оспаривает решение АМПУ от 12 декабря прошлого года о разрыве заключенного в конце декабря 2017 года договора. 

Из уголовных дел в базе содержится информация о подозрении правоохранителей к служебным лицам “Гидробуд Украина” в части присвоения ими средств АМПУ при выполнении работ по реконструкции причала №1 Ильичевского филиала АМПУ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:01
GFG Alliance намерена вложить 2 млрд евро в европейские метзаводы
09:56
Украинцы активно завозят автохлам из развитых стран
09:40
Более 80% украинских пенсий ниже прожиточного минимума
09:32
Марокко увеличило квоту на импорт арматуры
08:58
В январе мировое производство алюминия оставалось стабильным
08:08
Златоустовский метзавод ввел в строй ковочный комплекс Danieli
20.02.20
17:55
Депутаты рассмотрели почти 1200 поправок к законопроекту о рынке земли
17:06
Украина сократила закупки российского ядерного топлива
16:38
АМКР обещает в марте закрыть мартеновский цех
15:02
Центральный ГОК оборудовал участок обогащения керамическими фильтрами
14:22
Месторождение Дельфин могут выставить на конкурс несколькими лотами
13:23
Vale сократила производство никеля
12:52
Руда в Китае продолжает дорожать
12:07
Улучшить экологию в Мариуполе при помощи одних штрафов невозможно
11:58
Украина увеличила экспорт зерна
11:17
Коронавирус стал главным фактором нестабильности на стальном рынке
10:44
В Украину приехали эксперты МВФ
10:27
Польша выдала рекордное количество разрешений на работу для украинцев
09:36
В РФ предлагают предоставить льготы горнодобывающим компаниям
08:57
Из-за квот импорт стали в ЕС упал на 15%
19.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!