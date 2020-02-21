СБУ провела обыски в Николаевском порту по делу о строительстве причала

Правоохранители проводят обыски по факту хищения средств, выделенных государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” на строительство причала Николаевского порта, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

“Офис генерального прокурора совместно с подразделениями ГБР и СБУ проводятся обыски в рамках уголовного производства по факту хищения государственных средств, выделенных государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” на строительство причала Николаевского порта”, — сказано в сообщении.

Так, по версии следствия, должностные лица указанного государственного предприятия подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.

Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных госсредств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.

Действия указанных лиц, вероятно, привели к срыву реализации государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн грн.

Отмечается, что на данный момент руководство ГП “Администрация морских портов Украины” приняло решение о расторжении указанного договора с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.

В базе судебных решений содержится материалы хозяйственного спора между АМПУ и ООО “Гидробуд Украина”, которое в ноябре 2017 года было признано победителем конкурса на строительство причала №8 в Николаевском порту с предложением 316,596 млн грн при начальной стоимости в 317,03 млн грн. Компания оспаривает решение АМПУ от 12 декабря прошлого года о разрыве заключенного в конце декабря 2017 года договора.

Из уголовных дел в базе содержится информация о подозрении правоохранителей к служебным лицам “Гидробуд Украина” в части присвоения ими средств АМПУ при выполнении работ по реконструкции причала №1 Ильичевского филиала АМПУ.



МинПром

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