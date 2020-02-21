GFG Alliance намерена вложить 2 млрд евро в европейские метзаводы Британская промышленная группа GFG Alliance, которая недавно купила индийскую сталелитейную компанию, инвестирует 2 млрд. евро в металлургические заводы в Европе.



Как сообщает компания около половины от данной суммы, т.е. порядка 1 млрд. евро будет вложено в развитие румынского меткомбината Galati, который GFG в 2019 г. приобрела у ArcelorMittal. Его производственная мощность будет увеличена от нынешних 3,6 млн. т в год до 4 млн. т.



Еще 750 млн. евро предполагается вложить в комбинат Ostrava в Чехии, тоже приобретенный у ArcelorMittal. Его производительность может быть увеличена более чем на 50% по сравнению с нынешними 3 млн. т в год. Впрочем, как румынское, так и чешское предприятия работают в настоящее время не с полной загрузкой.



По словам глобального операционного директора GFG Нейла Баррелла, компания пока не ставит цель замены доменных печей и конвертеров на своих европейских активах электродуговыми печами. Однако компания считает электросталеплавильную технологию более перспективной, поскольку она обеспечивает большую гибкость производства и дает меньше выбросов углекислого газа.



МинПром



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