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Более 80% украинских пенсий ниже прожиточного минимума

21.02.20 09:40
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82,7% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По словам замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, такое положение дел объясняется такое солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.

Она также отметила, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере. "

82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", - заявила замминистра.

МинПром

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