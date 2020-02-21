Более 80% украинских пенсий ниже прожиточного минимума

82,7% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
По словам замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, такое положение дел объясняется такое солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.
Она также отметила, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере. "
82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", - заявила замминистра.
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