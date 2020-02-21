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В январе мировое производство алюминия оставалось стабильным

21.02.20 08:58
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Согласно данным, опубликованным International Aluminium Institute (IAI) в четверг, производство первичного алюминия в мире по итогам января 2020 года составило 5,451 млн. тонн, что на 0,57% выше показателей годичной давности (результат января 2019 года - 5,420 млн. тонн). По сравнению с предыдущим месяцем объёмы выросли на 0,22%.

Китай произвёл в январе 2020 года 3,080 млн. тонн первичного алюминия - на 0,13% больше в годовом соотношении и на 1,18% по сравнению с предыдущим месяцем. Страны Азии без учёта КНР снизили объёмы на 6,17% в годовом сопоставлении и на 4,89% к декабрю до 0,35 млн. тонн.

На долю металлургических компаний восточной и центральной Европы в январе пришлось 0,356 млн. тонн первичного алюминия, западной Европы - 0,284 млн. тонн, стран Персидского залива - 0,508 млн. тонн.

МинПром

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