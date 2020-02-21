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В январе мировое производство алюминия оставалось стабильным
21.02.20 08:58
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Согласно данным, опубликованным International Aluminium Institute (IAI) в четверг, производство первичного алюминия в мире по итогам января 2020 года составило 5,451 млн. тонн, что на 0,57% выше показателей годичной давности (результат января 2019 года - 5,420 млн. тонн). По сравнению с предыдущим месяцем объёмы выросли на 0,22%.
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