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Златоустовский метзавод ввел в строй ковочный комплекс Danieli

21.02.20 08:08
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Златоустовский металлургический завод успешно завершил горячие испытания нового интегрированного ковочного комплекса Danieli (Италия). Запуск в эксплуатацию производственного комплекса существенно повысит конкурентоспособность ЗМЗ на рынке спецсталей, сообщает пресс-служба компани.

"Особенность комплекса - производство кованых заготовок и готовых изделий круглого, полосового и квадратного сечений диаметром от 100 до 800 мм и длиной до 10 метров. Максимальный вес обрабатываемого слитка - 20 тонн. Производственный комплекс состоит из двухколонного гидропресса для свободной ковки усилием 2,5 тыс. тонн, двух нагревательных камерных газовых печей с температурой нагрева заготовки до 12500С, а также двух отжиговых газовых печей с выкатным подом и температурой термообработки 10000С. Высокоэффективная печная группа Bosiо позволяет проводить термическую обработку металла любого типа с целью получения однородной структуры изделий в процессе дальнейшей ковки на прессе", - говорится в сообщении.

Учитывая характеристики нового комплекса и низкую стоимость передела, компания планирует осуществлять поставки на рынок поковок размерами до 450 мм. Из слитков, выплавляемых ЗМЗ, размерный ряд поковок увеличится до 800 мм.

МинПром

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