Депутаты рассмотрели почти 1200 поправок к законопроекту о рынке земли

По состоянию на 20 февраля Верховная Рада рассмотрела 1193 поправки из 4018, поданных депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.
Напомним, украинский парламент вторую пленарную неделю рассматривает поправки к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения. За первую сессионную неделю рассмотрели 216 поправок.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал предположение, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца. По его словам, тысячи правок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батькивщина" - блокирование работы парламента.
Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.