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Депутаты рассмотрели почти 1200 поправок к законопроекту о рынке земли

20.02.20 17:55
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По состоянию на 20 февраля Верховная Рада рассмотрела 1193 поправки из 4018, поданных депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.

Напомним, украинский парламент вторую пленарную неделю рассматривает поправки к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения. За первую сессионную неделю рассмотрели 216 поправок.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал предположение, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца. По его словам, тысячи правок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батькивщина" - блокирование работы парламента.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

МинПром

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