Украина сократила закупки российского ядерного топлива Украина в 2019 году купила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму 396,89 млн долл., что на 24,1% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.



За прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на 240,91 млн долл., шведского — на 155,98 млн долл.



Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2019 году у “ТВЭЛ” (Россия) в денежном эквиваленте составила 60,7%, у Westinghouse (Швеция) — 39,3%.



Напомним, Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо на 523,15 млн долл. (у РФ — на 374,62 млн долл., у Швеции — на 148,53 млн долл)



Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие “НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями “ТВЭЛ” и Westinghouse Electric Sweden.



"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.



МинПром



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