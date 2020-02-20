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Украина сократила закупки российского ядерного топлива

20.02.20 17:06
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Украина в 2019 году купила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму 396,89 млн долл., что на 24,1% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

За прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на 240,91 млн долл., шведского — на 155,98 млн долл.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2019 году у “ТВЭЛ” (Россия) в денежном эквиваленте составила 60,7%, у Westinghouse (Швеция) — 39,3%.

Напомним, Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо на 523,15 млн долл. (у РФ — на 374,62 млн долл., у Швеции — на 148,53 млн долл)

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие “НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями “ТВЭЛ” и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

МинПром

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