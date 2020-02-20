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Центральный ГОК оборудовал участок обогащения керамическими фильтрами

20.02.20 15:02
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Центральный ГОК первым в Украине оборудовал участок обогащения керамическими фильтрами КДФ-90, сообщает пресс-служба группы "Метинвест".

По данным пресс-службы, установка новых вакуум-фильтров – часть масштабного проекта предприятия по выпуску окатыша по технологии DRI (прямого восстановления железа). Инвестиции в модернизацию составили 5 млн долл.

Новое оборудование позволяет снизить себестоимость переработки полезных ископаемых. Работу фильтров обеспечивает автономная установка с собственным насосом, которая обеспечивает экономию энергии 640 кВт ежечасно, если сравнивать с демонтированными тканевыми фильтрами ДОО-100. На КДФ-90 для просушки можно подавать более густую массу, что позволяет сократить расходы технической воды. Керамические расходники требуют замены раз в полтора года, в то время как замену ткани производили каждый месяц.

осле установки на фабрике грохотов Derrick мы будем получать продукт более тонкого помола. А от новых вакуум-фильтров будут зависеть итоговые характеристики концентрата, в частности его влажность. Если ранее она составляла 9,4%, то теперь снизится до 8,2-8,4%. Сейчас мы выполняем наладку нового оборудования, подбираем оптимальный режим его работы. Но предварительно керамические фильтры уже показали в два раза большую производительность, чем их тканевые аналоги", - прокомментировал начальник обогатительной фабрики Центрального ГОКа Александр Сидлецкий.

Керамические фильтрующие элементы рассчитаны на выпуск от 80 до 120 тонн концентрата в час. Для сравнения, старое оборудование выдывало 30-40 тонн. Новые фильтры станут частью технологического процесса, налаженного для производства концентрата с массовой долей железа 70,5%.

"Центральный ГОК осваивает производство окатышей нового класса, востребованных на международном рынке. Капитальный ремонт секций обогатительной фабрики и установка на ней нового оборудования, выполненный ранее ремонт фабрики окомкования – все это части масштабного стратегического проекта, который открывает новые возможности для развития ЦГОКа и его коллектива", - подытожил генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

МинПром

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