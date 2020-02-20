АМКР обещает в марте закрыть мартеновский цех В марте 2020 года меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" остановит работу двухванного сталеплавильного агрегата № 6. Вывод из эксплуатации ДСПА-6 знаменует закрытие мартеновского цеха предприятия, сообщает пресс-служба АМКР.



"В рамках масштабной программы модернизации компания поэтапно отказывается от устаревших технологий, обеспечивая обновление производственных мощностей с внедрением природоохранных проектов. В ближайшее время двухванный сталеплавильный агрегат № 6 будет отключен от источников энергоснабжения с последующим демонтажем основного оборудования. Планируется, что данная цеховая территория в дальнейшем будет использоваться как склад огнеупоров предприятия", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что с 2011 года в мартеновском цехе "АрселорМиттал Кривой Рог" эксплуатировался только ДСПА-6 после того, как мартеновская печь № 4 была остановлена и демонтирована.



Как отмечается, после закрытия мартена производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на уровне около 5,5 млн тонн в год.



В сообщении также заявляется о готовности предоставить возможности для трудоустройства на актуальные для нашего предприятия вакансии 250-ти работникам мартеновского цеха.



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